Зеленский с телевизоров "заявит" о капитуляции на фейковом видео росиян

Россия в информационной войне прибегнет к видео-дипфекам. На нем Зеленский "заявит" о капитуляции. Ролик – фейк. Фото: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.

Пропагандисты собираются распространить лживое видео, на котором президент Владимир Зеленский якобы заявляет о капитуляции.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – а значит, это правда. Но это не правда. Знайте – это фейк. Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие ролики делают с помощью технологии дипфейк.

"Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных. России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром", – пояснили в ведомстве.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.