Зеленский с телевизоров "заявит" о капитуляции на фейковом видео росиян

 
Ексклюзивы
1/5
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 216
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
Просмотров: 3564
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Просмотров: 2926
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
Просмотров: 3789
В России начали мобилизацию запаса - источник
В России начали мобилизацию запаса - источник
Просмотров: 9063
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 4761
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2169
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2610
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7087
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
4
5
1
60
5
&quot;Твой отец - убийца, как Гитлер&quot; - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Видео
Все видео
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков
"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков
Одесскую и Черкасскую области возглавили боевые офицеры – указ
Одесскую и Черкасскую области возглавили боевые офицеры – указ
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Зеленский встретился с иностранными журналистами
Зеленский встретился с иностранными журналистами
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 1530
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6363
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16776
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10494
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6498
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 252
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
среда, 02 марта 2022 20:07

Зеленский с телевизоров "заявит" о капитуляции на фейковом видео росиян

2 Комментировать
Зеленский с телевизоров &quot;заявит&quot; о капитуляции на фейковом видео росиян
Россия в информационной войне прибегнет к видео-дипфекам. На нем Зеленский "заявит" о капитуляции. Ролик – фейк. Фото: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.

Пропагандисты собираются распространить лживое видео, на котором президент Владимир Зеленский якобы заявляет о капитуляции.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – а значит, это правда. Но это не правда. Знайте – это фейк. Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ

Отмечается, что такие ролики делают с помощью технологии дипфейк.

"Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения. Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных. России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром", – пояснили в ведомстве.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский с телевизоров "заявит" о капитуляции на фейковом видео росиян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 71545
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 55616
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 42511
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 36790
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
 Просмотров: 34010
Политика
Рада готовит закон о национализации российского имущества в Украине
Рада готовит закон о национализации российского имущества в Украине Просмотров: 837
Кулеба обсудил с Блинкеном поставки боевых самолетов в Украину
Кулеба обсудил с Блинкеном поставки боевых самолетов в Украину Просмотров: 2458
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
 Просмотров: 2790
Офис президента о планах Кремля касательно Януковича: "Это абсолютный "политический труп"
Офис президента о планах Кремля касательно Януковича: "Это абсолютный "политический труп" Просмотров: 711
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
 Просмотров: 3807
Больше всего комментируют
10
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
В Белой церкви ударом ракеты разрушено общежитие: есть погибшие и раненые
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
Голосов: 2764
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть