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вторник, 01 марта 2022 16:45

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ

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&quot;Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции&quot; – российский оккупант сдался ВСУ
Российский оккупант сдался Вооруженным силам Украины. Тем самым сохранил свою жизнь и приблизил мир. Фото: скриншот с видео

Российские военные нападали на Украину с информацией, что президент Владимир Зеленский якобы подписал указ о капитуляции.

Об этом рассказал один из оккупантов Дикополов С. С., сдавшийся Вооруженным силам Украины, информирует СБУ.

"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", - сообщил российский солдат.

До того как сдаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков. Все это – объясняет командой "показать мощь русской армии".

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"Мы были на учениях под Воронежем, и мы передвигались все ближе, и ближе к границе якобы для охраны. Нас отправили еще ближе к границе, а потом мы проехали забор, горы песка, и я понял, что там Украина", - сказал пленник.

На вопрос, знал ли, что будет получать приказы обстреливать детсады, жилые массивы, мирных, безоружных людей, оккупант сказал: "Я не обстреливал".

"Ну что ж, "мощь" разгромлена, колонна – разбита, а захватчик – в плену. Это показательная история для всех, кто придет с войной на нашу землю. Теперь механик-водитель танка "не поддерживает политику президента РФ", но уже поздно" ", – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины также предупредила об очередном фейке россиян, к которому они попытаются прибегнуть. Мол, украинское руководство и правительство сдали страну.

"Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте – это фей. Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", - подчеркнули в СБУ.

Подчеркивается, что даже в случае пропажи связи и возможности проверить информацию, украинцы должны быть уверены: капитуляция и сдача интересов Украины – невозможны.

"Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы", - отметили в ведомстве.

У русских военных есть возможность сохранить свою жизнь и приблизить мир. Те, кто сдаст оружие и добровольно сдастся Украине, получит полную амнистию и 5 млн руб. компенсации, подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

Это инициатива международного ИТ-сообщества. Минобороны пошло на такой шаг, чтобы сохранить жизнь украинцев.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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