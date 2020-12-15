Зеленский с "слугами" обсудит перестановки в Кабмине

Зеленский примет участие в заседании фракции "СН". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня примет участие в заседании фракции "Слуга народа". Основная тема обсуждения - кадровые перестановки в Кабмине.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в СН.

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Встреча Зеленского с депутатами состоится вечером. В настоящее время в Раде объявлен перерыв до 16:00. Сегодня парламент рассматривает бюджет на 2021 год.

Ранее народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что в Верховной Раде обсуждается ряд кадровых назначений в правительстве. В кадровой политике президента Владимира Зеленского новая тенденция - "связи" вместо "новых лиц". Об этом со ссылкой на собеседника в Офисе президента сообщала "Украинская правда".