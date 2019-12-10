Зеленский – российским пропагандистам: Вы придьте на Донбасс, туфли не запачкаете

Главные пропагандисты Кремля Скабеева и Соловьев. Фото: 5.ua

Президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после завершения "нормандского саммита".

"Вы приедьте, я вам лично покажу. Но только, чтобы реально, а не как ваши. Есть там товарищ Соловьев - весело вещи говорит в Москве, что происходит [на Донбассе]. А я всегда говорю: вы приедьте и посмотрите, что у нас происходит. Походите ножками. Ничего страшного, туфли Brioni не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать", - сказал Зеленский.

Представители российских СМИ вместе выкрикивали, что готовы приехать. На это Зеленский спросил: "У вас что есть проблемы с пересечением границы?".

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