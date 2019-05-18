Зеленский рискует угодить в кадровую ловушку в областях - эксперт

Как Зеленский решит проблему кадров? Фото: Politeka

Президент Зеленский может угодить в кадровую ловушку при назначении губернаторов. Об этом написал 24 канал на своём сайте.

"У президента нет времени на "раскачку" в этом вопросе. И тут Зеленский может попасть в кадровую ловушку", – считает эксперт Петр Олещук.

Без сильной команды на местах президентская вертикаль будет шаткой и нестабильной, особенно перед выборами в Верховную Раду.

"В регионах Зеленскому срочно нужны и незапятнанные, и профессиональные, честные кадры. Активисты и новые люди с улицы – это конечно, интересные эксперименты, но не более", – подчеркивает эксперт. А идея привлечь HR-агентства – хоть и привлекательна медийно, но может не сработать. Поэтому Зеленский может обратить внимание на тех, кто уже проявил себя на посту.

Эксперт напомнил, что среди губернаторов были не только те, кто дискредитировал себя, но сильные фигуры. Политолог перечислил среди прочих фамилии Валентина Резниченко, Максима Степанова.

"Например, Максим Степанов вообще стал объектом для атаки Порошенко посредине выборов, потому что не согласился "давать результат" ценой предвыборных махинаций. За что Степанов и поплатился должностью", – напомнил Олещук.

Кстати, губернатор Одесчины Степанов в последнее время подвергся критике еще и со стороны Коломойского. Поэтому для нового президента такие люди, как Максим Степанов – еще и шанс показать свою независимость от олигарха.

Напомним, что ранее Порошенко признал, что губернатор Одесской области Максим Степанов был уволен за честные выборы. В прямом эфире одного из телеканалов Петр Порошенко и Максим Степанов провели дискуссию, где экс-президент фактическиподтвердил причину увольнения.