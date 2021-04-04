Зеленский резко летит в Катар

5 апреля президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Елена Зеленская посетят Катар.
Глава государства проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел страны. Об этом сообщает Офис президента.
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Стороны обсудят вопросы экспорта продукции сельского хозяйства, общие инвестиции в разведку добычи газа в Украине и поставки сжиженного газа из Катара.
Речь пойдет также о приватизации в Украине и вопросах о чемпионате по футболу в Катаре. Поговорят и о ситуации с Covid-19 и сотрудничестве по кибербезопасности.
По результатам переговоров Украина и Катар планируют подписать ряд двусторонних документов.
Первая леди встретится с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
Также состоится встреча с председателями катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation и катарской государственной институции Qatar Museums.
Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
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