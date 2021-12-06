Зеленский реставрирует систему, против которой выступали два Майдана - Грицак

Приход к власти Зеленского не привел к ключевым изменениям в стране, говорит историк. Фото: Reuters

Без Майдана Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не стали бы президентами.

Об этом сказал историк Ярослав Грицак в интервью LB.ua.

"Майдан пробудил надежды на перемены. Часто завышенные, порой неоправданные, но эти надежды не исчезли. Я вижу из опросов и из разговоров с коллегами, что в украинском обществе не исчезает запрос на перемены, в отличие от российского. Причем этот запрос не должен быть, условно говоря, правильным - сейчас этот запрос реализуется в популистской форме", - сказал историк.

По словам Грицака, приход к власти Зеленского - не самый плохой вариант.

"Были и хуже. Зеленский и его "зеленая" команда - это тоже в определенной степени революция, но своим способом. После их победы в Верховной Раде Украины почти вдвое уменьшился возраст депутатов. По сути, это молодежная революция. Но это фальстарт. Потому что она не привела к ключевым изменениям", - сказал историк.

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В то же время, Зеленский реставрирует старую систему, отметил Грицак.

"Сейчас Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока. То есть реставрирует систему, против которой выступали первый и второй Майданы", - сказал историк.

21 из 28 судей, которых президент Зеленский назначил указами 1 декабря, имеют отрицательные выводы Общественного совета добродетели. Двое являются судьями Майдана.