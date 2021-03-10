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среда, 10 марта 2021 11:51

Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов

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Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Если бы Зеленский стал тем, кто избавит Украину от олигархов, это было бы очень популярно, говорит экономист. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский вероятно радуется, что разошелся с олигархом Игорем Коломойским своевременно, до санкции США. Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"Президент Зеленский разошелся с Коломойским давно. Богдана (бывший руководитель ОП. - Gazeta.ua), которого называли смотрящим от олигарха, уволил. Видимо президент сейчас радуется, что разошелся своевременно, до санкций. Не будем выглядеть, что он бросил давнего партнера.

Если бы Зеленский стал тем, кто избавит Украину от олигархов, это было бы очень популярно. Хотя сомнительно, что это произойдет.

Зеленскому нужна какая-то опора в этой борьбе. Потому что Коломойского он лишился, а стать мощным арбитром над олигархами, каким был Кучма или частично Порошенко, он не может. Потому что у Зеленского нет собственного клана, ему не на кого опереться. Оказался на время зависимым от олигархов, которые имеют депутатов, телеканалы. Даже начали шутить, что это не "слуга народа", а "слуга олигархов". Зеленскому это не может нравиться. Логично найти точку опоры вне Украины в противостоянии с олигархами.

Зеленский должен не нагонять популярность показательными обысками. А выстроить взвешенную политику, которая бы превратила олигархов на бизнесменов. Всех вместе. Что он выберет - трудно сказать", - говорит экономист.

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Игорь Коломойский не обладает такими стратегическими активами, как другой олигарх Ринат Ахметов, говорит эксперт.

"Ахметов может оставить Украину без электричества, или без связи, потому что контролирует "Укртелеком". Коломойский имеет депутатскую группу, но она далеко не большинство", - говорит экономист.

"Американская правоохранительная система, в отличие от нашей, работает независимо от президента. США не собираются мириться с коррупционными доходами из Украины, будут преследовать тех, кто отмывает деньги", - говорит Владимир Дубровский.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну.

После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.

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