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понедельник, 17 мая 2021 10:09

Зеленский раздражен: СМИ узнали о конфликте президента с Кличко

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Зеленский раздражен: СМИ узнали о конфликте президента с Кличко
Пиар-активность Кличко раздражает Офис президента Зеленского. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский раздражен, мэр Киева Виталий Кличко "потерял чувствительность" к пожеланиям Банковой. Об этом пишут журналисты "Українськой правды".

Президентская партия "Слуга народа" не выдвинула на выборах мэра столицы хоть более-менее вменяемую кандидатуру. Чем прямо помогла Кличко выбраться в первом туре, говорится в публикации.

Но вместо того, чтобы "оценить" жест президента и сотрудничать дальше, переизбранный мэр почувствовал свою силу.

"Слуги" хотели своего секретаря Киевсовета. Это было для них важно, по сути, второй человек. Доходило до угроз. Но Кличко отразился и не дал. Не дал, потому что также на эту должность претендовала ЕС, который имел столько же голосов в Раде, как и УДАР - по 31. "Слуги" заняли лишь пятое место, поэтому другие партии не согласились бы на их кандидатуру", - рассказывает близкий к Кличко депутат Киевсовета.

"В Киевсовете "зеленые" выбили себе место главы бюджетной комиссии. Но Виталик засунул туда столько своих и левых людей, что "слуги" ничего там не могут сделать. И они бегают на Банковую жаловаться, что вот их обижают. А все эти киевские "решали" смотрят на них, как на детей", - объясняет один из собеседников издания.

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Президента раздражает то, что в столице хотят создать исполкомы, которые, по сути, возьмут все исполнительные полномочия КГГА и будут подчинены Киевсовету, а не президенту.

"Этот Виталик сам ничего не делает, и нам не дает сделать. В Киеве ничего не меняется", - раздраженно утверждает один из собеседников из окружения президента.

Еще одна вещь, которая раздражает Офис президента - пиар-активность Кличко. По состоянию на сейчас киевский мэр не является и не может быть конкурентом Зеленского в президентской гонке. Но не факт, что так же будет во время похода Зеленского на второй срок в 2024 году.

В рейтингах доверия Кличко всегда в лидерах, порой даже обходит по этому показателю самого Зеленского.

С Кличко в свой короткий и перегруженный визит провели две встречи - сначала в отеле Hyatt, а затем в посольстве - госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Этот факт, по данным собеседников в Киевсовете, вызвал большое раздражение в Офисе президента.

По данным издания, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко следит руководитель ОП Андрей Ермак. Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ заместитель Ермака Олег Татаров.

На Банковой, где он все еще продолжает работать, несмотря на все обвинения, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок.

На заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко возложена задача поиска кандидатов на должность главы КГГА, а что еще важнее - найти пути, как оттуда забрать Кличко.

На прошлой неделе прокуратура сообщила, что совместно с СБУ провела обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в центральных районах столицы.

Также обыски проводились в "Київавтодор".

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