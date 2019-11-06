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среда, 06 ноября 2019 08:51

Зеленский раздал чиновникам задания до конца 2020 года

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Зеленский раздал чиновникам задания до конца 2020 года
Зеленский составил план действий правительства до конца 2020 года. Фото: Униан

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание и объявил чиновниками їх задачи до конца 2020 года.

Они касаются различных сфер жизни - начиная от соцзащиты, бизнеса, водительских прав и заканчивая структурными изменениями в системе безопасности и охраны государства, пишет ТСН.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕЗИДЕНТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

До конца 2019 года:

• начать подготовку к приватизации (500 государственных предприятий);

• определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации;

• осуществить продажу на электронных аукционах больше 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций;

• разработать план мероприятий для улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business;

• подготовиться к введению рынка земли: создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенос плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации с землеустройства исключительно в электронной форме;

• разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях;

• создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций;

• завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины";

• упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий;

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• обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах;

• внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет отвечать стандартам НАТО;

• в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – военная полиция;

• создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Е-ветеран";

• усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

• ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица;

• сформировать законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечить полноценный запуск работы Национального фонда исследований;

• разработать законопроект относительно информационного пространства Украины;

• ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Необходимо перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и внедрить автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ за указанными разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации;

• внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ;

• обеспечить внедрение первого этапа проекта "єМалятко".

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До 31 января 2020 года:

• усовершенствовать работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечить создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

До марта 2020 года:

• упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

До 30 апреля 2020 года:

• реформировать угольную отрасль.

До 30 июня 2020 года:

• утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам;

• обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

До конца 2020 года:

• подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что украинская экономика стремительно возрастет в 2021-м, тогда как 2020-й станет годом подготовки к этому. Тогда ж количество госслужащих будет сокращено как минимум на 10%.

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