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вторник, 05 ноября 2019 10:43

Гончарук ожидает экономический скачок в 2021-м

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Гончарук ожидает экономический скачок в 2021-м
Гончарук ожидает, что экономика в Украине запустится в 2021 году. Фото: 5 канал

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что украинская экономика стремительно возрастет в 2021 году, тогда как 2020-й станет годом подготовки к этому.

"Мы ожидаем, что этот год - это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий - подготовка для экономического скачка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство", - сказал Гончарук в эфире канала ICTV.

В 2020 году количество госслужащих будет сокращено как минимум на 10%.

"Но главную экономию мы предусматриваем за счет ИТ-инструментов, современных баз данных... Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными... Мы иногда как государство принимаем решения вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов. Запланирована на 2020 год перепись населения может также пройти с помощью онлайн-инструментов. Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-интсрументов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне", - сказал Гончарук.

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Власть не разговаривает с обществом. Из-за этого будет терять свой рейтинг. Самой провальной была коммуникация президента с парламентом и обществом по "формуле Штайнмайера". Зеленский и его партия допустили огромную ошибку. Подорвали доверие к себе. Теперь украинцы придирчиво будут смотреть на все, что будет предлагать монобольшинство.

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