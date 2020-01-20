Зеленский рассказал о диалоге с Путиным

Зеленский: "Мы создали формат для нашего диалога". Фото: Фокус

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

"Я не знаю, о чем он (Путин — ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", — сказал Зеленский, пишет The Times of Israel.

Зеленский подчеркнул, что с Путиным у него начался диалог: было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в нормандском формате.

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"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленных — крупнейший подобный обмен", — отметил президент Украины.

Во время обмена пленными в прошлом году 29 декабря боевикам отдали 15 уголовных преступников, которые не имеют отношения к войне в Донбассе. При обмене отдали 124 человека и вернули 76 украинцев.