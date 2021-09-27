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понедельник, 27 сентября 2021 22:55

Зеленский расширил Национальный инвестсовет

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Зеленский расширил Национальный инвестсовет
В инвестиционный совет вошли семь человек. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Национального инвестиционного совета.

В него попали семь человек, а вышли четверо. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно указу, в совет вошли:

- Геннадий Газин - председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды);
- Иренеуш Дерек - главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша)
- Александр Кубраков - министр инфраструктуры
- Алексей Любченко - первый вице-премьер-министр - министр экономики
- Одиль Рено-Бассо - президент Европейского банка реконструкции и развития;
- Юлия Свириденко - заместитель руководителя Офиса президента, заместитель секретаря Совета
- Тереза ​​Червинская - вице-президент Европейского инвестиционного банка.

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Из совета вышли экс-министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко, бывшая заместитель главы ОПУ Юлия Ковалив и экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О внедрении национальной системы устойчивости". Контроль за выполнением решения положили на Секретаря СНБО.

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