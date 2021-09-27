Зеленский утвердил нацсистему устойчивости

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О внедрении национальной системы устойчивости".

Соответствующий указ № 479/2021 опубликовали на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования.

Контроль за выполнением решения положили на Секретаря СНБО.

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"Концепция определяет цели, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости. Она направлена ​​обеспечить способность государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски нацбезопасности, не допускать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать, быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угроз или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов", - говорится в документе.

Концепцию планируют реализовать в течение 2021-2025 годов.

Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки подписали дополнительное соглашение для улучшения системы здравоохранения и роста экономики. Соглашение на $9 млн подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID Джеймс Хоуп. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.