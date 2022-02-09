Зеленский рассчитывает на Испанию в поддержке украинского войска

Президент провел встречу с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сказал на встрече с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно о важности поддержки Украины в вопросе укрепления обороноспособности.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский сообщил министру об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках "нормандского формата".

"Важно, чтобы ЕС, каждое его государство-член поддерживали нас сегодня в укреплении обороноспособности украинской армии", – сказал он.

Президент отметил необходимость дальнейшего активного продвижения Украины путем европейской и евроатлантической интеграции.

"Рассчитываю на поддержку со стороны Испании перспективы нашего членства в Европейском Союзе", - подчеркнул он.

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Зеленский пригласил главу правительства Испании посетить Киев в этом году с визитом.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудили в Берлине ситуацию вокруг Украины. По результатам переговоров лидеры выразили поддержку Украине и заявили о общности позиций в вопросе российской угрозы.