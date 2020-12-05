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суббота, 05 декабря 2020 00:25

Зеленский раскритиковал украинские СМИ

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Зеленский раскритиковал украинские СМИ
"Где факты? Доказательства?" - Зеленский недоволен некоторыми СМИ. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский сравнил некоторые украинские СМИ с "женщинами на лавочке под подъездом".

И считает, что они не придерживаются журналистских стандартов. Такое заявление глава государства сделал в своем видеоблоге, опубликованном 4 декабря.

"Я хотел посмотреть, как пишут некоторые сайты. И они мне напомнили двор, где я вырос, и лавочку возле моего подъезда. Ну такую, знаете, типичную, в каждом дворе Украины такая есть. Там круглосуточно сидят женщины. И все они являются носителями эксклюзивных, сенсационных новостей", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что никого не хочет обидеть, но ему иногда кажется, что "некоторые средства массовой информации приняли этих женщин на работу, причем на руководящие должности".

"Громкие заголовки, сенсации скандалы. Факты, доказательства? Нет. Только одно: "Так сообщает наш надежный источник". И знаете, это очень удобно, всегда можно сказать, что мы не виноваты. Мы уважительное СМИ, просто нашенадежный источник оказалось не таким надежным", - подытожил Зеленский.

В то же время конкретных медиа не назвал.

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