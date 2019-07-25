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четверг, 25 июля 2019 04:15

Зеленский провел встречи с послами ЕС, G7 и НАТО

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Зеленский провел встречи с послами ЕС, G7 и НАТО
Зеленский провел ряд важных встреч. Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский на встрече с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО обсудил свою программу реформ.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - сообщили в офисе Зеленского.

Глава украинского государства отметил мощную и постоянную проукраинскую позицию дипломатов.

Зеленский также поблагодарил представителей иностранных государств за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду.

Дипломаты "выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена ​​главой государства раньше".

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Ранее сообщалось, что премьер-министром Украины станет человек из окружения президента Владимира Зеленского, которого поддержат западные партнеры.

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