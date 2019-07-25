Зеленский провел встречи с послами ЕС, G7 и НАТО

Президент Владимир Зеленский на встрече с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО обсудил свою программу реформ.
"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - сообщили в офисе Зеленского.
Глава украинского государства отметил мощную и постоянную проукраинскую позицию дипломатов.
Зеленский также поблагодарил представителей иностранных государств за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду.
Дипломаты "выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой государства раньше".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал вероятного генпрокурора
Ранее сообщалось, что премьер-министром Украины станет человек из окружения президента Владимира Зеленского, которого поддержат западные партнеры.
Комментарии