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вторник, 23 июля 2019 19:03

Премьером будет человек, которого поддержит Запад - политолог

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Премьером будет человек, которого поддержит Запад - политолог
"Рейтинги" Слуги народа "- это рейтинги Зеленского", - политолог. ФОТО: Википедия

Премьер-министром станет человек из окружения президента Владимира Зеленского, которого поддержат западные партнеры.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Руслан Бортник.

"Думаю, что это в большей степени будет человек из окружения Зеленского, которого поддержат западные партнеры. Вы же понимаете, что рейтинги" Слуги народа "- это рейтинги Зеленского. И сегодня ни потенциальные партнеры по коалиции, ни партия" Слуга народа "не сможет ничего навязывать президенту. Сам президент де-факто будет предлагать премьер-министра, согласовывая его с внешними игроками - МВФ, финансовые круги США и ЕС ", - отметил он.

У Зеленского пока не объявляют кандидатов на пост премьера через подсчет голосов, консультации относительно будущих партнеров по коалиции и консультации с западными партнерами, считает Бортник.

"Все же нужно понимать, что главной задачей будущего премьер-министра будет прежде всего решение вопроса долгов Украины, долговой нагрузки, которая сегодня уже составляет главную статью расходов государственного бюджета. Чтобы он мог решать эти вопросы, он должен быть приемлемым для западных партнеров, финансовых кругов. Даже в этой ситуации консультации с западными партнерами сейчас еще продолжаются, и поэтому мы еще не знаем кандидатуру премьер-министра. Тем более спешить особенно некуда, еще примерно месяц, чтобы все сбалансировать ", - указывает он.

И добавляет, что премьер должен быть социально ответственным, учитывая "технократов-иностранцев", которые показали "неутешительные результаты работы": "Назначение технократа, который не будет чувствовать связи с украинским обществом, ответственности - неправильно, и это может стоить власти авторитета ".

О первых результатах работы премьера, по мнению Бортника, можно спрашивать уже весной, после отопительного сезона.

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Центральная избирательная комиссия посчитала 96,58% протоколов.

Первый место в рейтинге голосования занимает партия "Слуга народа" - 43,12%.

Также президентская политсила победила в большинстве одномандатных округов.

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