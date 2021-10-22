Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля

Зеленский поговорил с премьером Израиля. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом.

Зеленский отметил символичность государственного визита в Украину президента Израиля Ицхака Герцога в октябре 2021, в рамках которого лидеры стран приняли участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, сообщает сайт президента.

Он также поблагодарил за последовательную поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в ООН.

Беннет выразил благодарность президенту Украины за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинского-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За два дня в Бабьем Яру расстреляли 33,7 тысячи евреев

5-7 октября президент Израиля Ицхак Герцог совершил свой первый государственный визит в Украину. Во время визита глава Израиля выступил на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру.