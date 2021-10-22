Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля

 
Ексклюзивы
1/5
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 1404
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 648
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3052
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 810
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 459
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3798
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Фото
Все фото
3
8
3
6
3
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
&quot;Это любовь&quot; - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Видео
Все видео
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1161
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 792
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5274
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 225
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 01:33

Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля

  Комментировать
Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля
Зеленский поговорил с премьером Израиля. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом.

Зеленский отметил символичность государственного визита в Украину президента Израиля Ицхака Герцога в октябре 2021, в рамках которого лидеры стран приняли участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, сообщает сайт президента.

Он также поблагодарил за последовательную поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в ООН.

Беннет выразил благодарность президенту Украины за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинского-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За два дня в Бабьем Яру расстреляли 33,7 тысячи евреев

5-7 октября президент Израиля Ицхак Герцог совершил свой первый государственный визит в Украину. Во время визита глава Израиля выступил на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 11178
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6426
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 5481
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 8 Просмотров: 5031
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3798
Политика
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
 Просмотров: 675
"Слуги" собираются на съезд, Корниенко будет дальше руководить партией
"Слуги" собираются на съезд, Корниенко будет дальше руководить партией Просмотров: 144
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
3
 Просмотров: 585
Ближайших изменений, кроме отставки Абрамовского, в правительстве не будет - спикер
Ближайших изменений, кроме отставки Абрамовского, в правительстве не будет - спикер Просмотров: 54
"Зеленский хотел за день принять 73 закона, как количество процентов на выборах" - Разумков
"Зеленский хотел за день принять 73 закона, как количество процентов на выборах" - Разумков Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
4
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
Голосов: 8684
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть