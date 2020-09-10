Зеленский провел разговор с Меркель: детали

Президент Украины провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент также поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижения мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинский ", - сказал Зеленский.

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В свою очередь, Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в нормандской формате, прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны в Донбассе.

Стороны обсудили близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. При этом, президент сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

Германия отказалась единолично решать судьбу российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях за отравления российского оппозиционера Алексея Навального должны принять все страны ЕС.