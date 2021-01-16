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суббота, 16 января 2021 21:20

Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ

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Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ
Перестановки касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины.

Они касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В своих указах Зеленский:

• назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;
• назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;
• Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;
• уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;
• назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.

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На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал закон о повышении зарплат работникам лабораторий, проводящих диагностику коронавируса.

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