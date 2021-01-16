Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ

Перестановки касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины.

Они касаются руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В своих указах Зеленский:

• назначил Игоря Осипчука главой управления СБУ во Львовской области. До этого назначения Осипчук более года руководил управлением СБУ в Кировградской области. Прежний руководитель Львовского СБУ Юрий Гончаров пробыл в должности только девять месяцев;

• назначил Дмитрия Неведрова руководителем СБУ в Николаевской области;

• Александра Наконечного - руководителем управления СБУ в Кировогодской области;

• уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии СБУ. Его должность займет Андрей Черняк. Кудинов занимал свою должность с 2016 года;

• назначил Александра Куксу главой департамента национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.

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