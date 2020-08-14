Зеленский просит парламент собраться ради минималки

Инициатива президента появилась накануне местных выборов. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа.

Чтобы рассмотреть президентский проект изменений в государственный бюджет о повышении уровня минимальной зарплаты.

Увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, предусмотренное законопроектом, - это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения, пишет сайт президента.

"Уверен, что депутаты проголосуют. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И в течение 2021-го будет третья часть - мы увеличим до 6 с половиной тысяч гривен", - заявил Зеленский.

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После повышения минималки вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате, говорит президент.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более 2 месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", - заявил Зеленский.

Повышение минималки будет способствовать выведению из тени зарплат украинцев, когда работодатель официально устанавливает работнику самый низкий разрешенный законом оклад, а другую часть зарплаты отдает в конверте, уклоняясь от уплаты единого соцвзноса. Также это будет стимулировать рост уровня средних зарплат в Украине и способствовать уменьшению оттока человеческого капитала за границу, говорится на сайте президента.

Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 грн.

Ранее Верховную Раду требовали созвать на внеочередную сессию для рассмотрения проекта постановления касательно позиции Украины о событиях в Беларуси.