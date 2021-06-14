Зеленский прокомментировал решение саммита НАТО

Зеленский пожалел, что в коммюнике нет конкретных временных границ. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение саммита НАТО.

Но указал, что в итоговом документе саммита нет конкретных временных границ, на которые надеялась Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в евроатлантическую безопасность. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - добавил Зеленский.

Он собирается продолжить обсуждение евроатлантических стремлений Украины во время переговоров с президентом США Джо Байденом.

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"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть должным образом оценена", - подытожил Зеленский.

Украина войдет в НАТО через План действий по членству. "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в коммюнике лидеров НАТО, которое одобрили по итогам брюссельского саммита Альянса.