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пятница, 25 июня 2021 10:26

Зеленский признался почему всю жизнь с Еленой
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Зеленский всю жизнь вместе с женой из-за ее откровенности
Фото: olenazelenska_official
Зеленский всю жизнь вместе с женой из-за ее откровенности
Зеленский всю жизнь вместе с женой из-за ее откровенности
Зеленский всю жизнь вместе с женой из-за ее откровенности
Зеленский всю жизнь вместе с женой из-за ее откровенности

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская всегда была откровенной. Именно за это он всю жизнь вместе с любимой.

Дома Елена как "серый кардинал", рассказывает Зеленский в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

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"Она очень откровенная и всегда такой была, поэтому я всю жизнь с ней. Она точно меня любит и знает, кто я. Для меня она лучшая".

Зеленские учились в параллельных классах одной школы, но знакомы не были. Познакомилась пара уже после школы. До свадьбы они встречались восемь лет, а поженились 2003 году.

У Елены и Владимира двое детей: дочь Александра, которая в 2014 году снималась в фильме "8 новых свиданий". Также у пары подрастает сын Кирилл.

Люди из окружения президента Владимира Зеленского иногда могут не договаривать ему всей правды. Супруга президента Елена Зеленская говорит, что иногда люди боятся за свою шкуру, потому что гонец, который принес плохую весть - должен быть казнен. Поведение каждого человека трудно постоянно держать на виду.

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