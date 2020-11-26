Зеленский прилетел на похороны гендиректора КБ "Південне"

Президент Владимир Зеленский прилетел в Днепропетровскую область. Об этом сообщил Офис президента в четверг.
В Днипре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который болел Covid-19.
Также президент осмотрит объекты, которые строят в рамках программы "Большая стройка".
Это первая рабочая поездка президента после местных выборов 25 октября.
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О смерти Александр Дегтярева Офис президента сообщал 24 ноября. Он возглавлял КБ "Южное" с 2018 года.
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