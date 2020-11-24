Covid унес жизнь одного из крупнейших специалистов украинской аэрокосмической отрасли

Александр Дегтярев возглавлял конструкторское бюро с 2018 года. Фото: УНІАН

Умер генеральный директор конструкторского бюро "Південне" Александр Дегтярев, который болел Covid-19. Об этом во вторник сообщил Офис президента.

"Сегодня зловещий Covid забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне".

Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Понимал на 100%, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе.

Наше государство обязательно восстановит все свой потенциал. Это наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. Это та самая большая мечта, ради которой жил Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", - говорится в сообщении.

Дегтярев возглавлял конструкторское бюро с 2018 года.

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За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. В конце октября сообщалось, что от коронавируса умер мэр Борисполя.