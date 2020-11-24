Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"

За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. Из них детей - 533, медработников - 570.
Всего, по состоянию на утро 24 ноября, имеем 647 976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 263 - летальные. 188 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 299 358 пациентов, из них за последние сутки - 8298, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1422, Киевской - 1089, Днепропетровской - 952, Одесской - 865 и Запорожской - 800 - областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 61 640 случаев;
Винницкая область - 15 658 случаев;
Волынская область - 22 221 случай;
Днепропетровская область - 30 606 случаев;
Донецкая область - 20 498 случаев;
Житомирская область - 27 157 случаев;
Закарпатская область - 21 903 случая;
Запорожская область - 25 242 случая;
Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
Киевская область - 32 301 случай;
Кировоградская область - 4455 случаев;
Луганская область - 5719 случаев;
Львовская область - 42 050 случаев;
Николаевская область - 15 745 случаев;
Одесская область - 38 766 случаев;
Полтавская область - 19 143 случая;
Ровенская область - 28 461 случай;
Сумская область - 23 896 случаев;
Тернопольская область - 26 051 случай;
Харьковская область - 51 992 случая;
Херсонская область - 8869 случаев;
Хмельницкая область - 26 624 случая;
Черкасская область - 19 038 случаев;
Черновицкая область - 31 710 случаев;
Черниговская область - 15 405 случаев.
Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели введут 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.
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