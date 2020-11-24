Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 647 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. Из них детей - 533, медработников - 570.

Всего, по состоянию на утро 24 ноября, имеем 647 976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 263 - летальные. 188 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 299 358 пациентов, из них за последние сутки - 8298, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1422, Киевской - 1089, Днепропетровской - 952, Одесской - 865 и Запорожской - 800 - областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 61 640 случаев;

Винницкая область - 15 658 случаев;

Волынская область - 22 221 случай;

Днепропетровская область - 30 606 случаев;

Донецкая область - 20 498 случаев;

Житомирская область - 27 157 случаев;

Закарпатская область - 21 903 случая;

Запорожская область - 25 242 случая;

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;

Киевская область - 32 301 случай;

Кировоградская область - 4455 случаев;

Луганская область - 5719 случаев;

Львовская область - 42 050 случаев;

Николаевская область - 15 745 случаев;

Одесская область - 38 766 случаев;

Полтавская область - 19 143 случая;

Ровенская область - 28 461 случай;

Сумская область - 23 896 случаев;

Тернопольская область - 26 051 случай;

Харьковская область - 51 992 случая;

Херсонская область - 8869 случаев;

Хмельницкая область - 26 624 случая;

Черкасская область - 19 038 случаев;

Черновицкая область - 31 710 случаев;

Черниговская область - 15 405 случаев.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели введут 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.