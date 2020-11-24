Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 594
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1926
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 657
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1674
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5976
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
16
4
3
4
10
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком
&quot;Журю в новом телешоу&quot; - Maruv похвасталась достижениями в России
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото
Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото
Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
Видео
Все видео
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1557
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 927
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2304
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 468
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 08:29

Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"

  Комментировать
Коронавирус в Украине: какие области &quot;лидируют&quot;
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 647 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. Из них детей - 533, медработников - 570.

Всего, по состоянию на утро 24 ноября, имеем 647 976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 263 - летальные. 188 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 299 358 пациентов, из них за последние сутки - 8298, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1422, Киевской - 1089, Днепропетровской - 952, Одесской - 865 и Запорожской - 800 - областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали сроки полной вакцинации украинцев от Covid-19

Ситуация в областях:

г. Киев - 61 640 случаев;
Винницкая область - 15 658 случаев;
Волынская область - 22 221 случай;
Днепропетровская область - 30 606 случаев;
Донецкая область - 20 498 случаев;
Житомирская область - 27 157 случаев;
Закарпатская область - 21 903 случая;
Запорожская область - 25 242 случая;
Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
Киевская область - 32 301 случай;
Кировоградская область - 4455 случаев;
Луганская область - 5719 случаев;
Львовская область - 42 050 случаев;
Николаевская область - 15 745 случаев;
Одесская область - 38 766 случаев;
Полтавская область - 19 143 случая;
Ровенская область - 28 461 случай;
Сумская область - 23 896 случаев;
Тернопольская область - 26 051 случай;
Харьковская область - 51 992 случая;
Херсонская область - 8869 случаев;
Хмельницкая область - 26 624 случая;
Черкасская область - 19 038 случаев;
Черновицкая область - 31 710 случаев;
Черниговская область - 15 405 случаев.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели введут 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 42904
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 18819
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12438
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 9801
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой Просмотров: 7182
Общество
На рождественские праздники возможен полный локдаун
На рождественские праздники возможен полный локдаун Просмотров: 306
Какой будет погода в последний вторник осени
Какой будет погода в последний вторник осени Просмотров: 54
Гороскоп на 24 ноября: чем порадует последний вторник осени
Гороскоп на 24 ноября: чем порадует последний вторник осени
 Просмотров: 765
Украина поднялась в рейтинге процветания
Украина поднялась в рейтинге процветания Просмотров: 261
Украинцы стали "более пессимистичными" о ситуации в стране - исследование
Украинцы стали "более пессимистичными" о ситуации в стране - исследование Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
4
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
1
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Голосов: 54022
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть