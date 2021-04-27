Зеленский приказал готовить заседание СНБО

Зеленский заявил о заседании СНБО во время поездки в Херсонскую область. Фото: АП

В ближайшее время пройдет заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил об этом во время визита в Херсонскую область. Там он посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом, сообщает Офис президента.

Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать заседание. Его дату и время не сообщали.

Во время совещания в Херсонской области Данилов доложил о ситуацию безопасности вблизи админграницы. Участники обсудили готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

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Заседания СНБО обычно проходят в пятницу, но иногда их переносят на четверг.

Совет национальной безопасности и обороны призвали ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. К секретарю СНБО Алексею Данилову обратилась Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.