Зеленский приехал в Раду

Президент Владимир Зеленский приехал в парламент после того, как накануне Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

Об этом сообщил журналист Роман Кравец, ссылаясь на свои источники.

По его информации, Зеленский проводит встречу с руководителями фракций.

По информации "Украинской правды", президент находится на заседании фракции "Слуги народа".

Пленарное заседание Верховной Рады задерживается на более получаса. "Слуг народа" в зале нет.

1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе.

Это поддержала Россия и партия кума Путина Медведчука. Вместе с тем украинцы в разных городах устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмайера".