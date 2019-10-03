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четверг, 03 октября 2019 15:27

Зеленский предлагает назначить 17 членов ЦИК

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Зеленский предлагает назначить 17 членов ЦИК
Представление Зеленского датированное 3 октября. ФОТО: Reuters

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.

Фото документа обнародовал в Facebook депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Среди кандидатов экс-член ЦИК Сергей Дубовик (на разных должностях в разные годы), депутат 8-го созыва, кандидат в депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Мирошниченко, народный депутат 8-го созыва Юрий Булгак, кандидат в депутаты от партии "Голос" Андрей Гевко, работница секретариата ЦИК Виктория Глущенко.

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Презентовать представление будет представитель президента в Раде - депутат "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

13 сентября Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. 14 из них проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.

Решение поддержал 341 депутат, 41 проголосовали против, еще 2 - воздержались.

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Дата
03
октября

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
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