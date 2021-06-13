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воскресенье, 13 июня 2021 14:12

Зеленский поздравил с освобождением города от оккупантов

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Зеленский поздравил с освобождением города от оккупантов
"Благодаря мужественным действиям военных", - написал президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с освобождением воинами города Мариуполь от российских оккупантов.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова поднят Государственный флаг.

Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", - заявил глава государства.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Мариуполь украинские воины освободили от оккупантов 7 лет назад. Участие в операции принимали спецподразделение МВД "Азов", подразделения Национальной гвардии Украины и "Днепр-1".

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Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ. За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения ООС зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

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Дата
13
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