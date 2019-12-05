Зеленский появился на обложке журнала Time

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке американского журнала Time от 16 декабря.

На обложке также написано "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

"За почти полгода, как он занимает должность президента Украины, Владимир Зеленский научился сдерживать свои ожидания. Он не ожидает, что его первый раунд мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Париже 9 декабря, закончат войну, которая продолжается вдоль их границы в течение последних пяти лет", - пишет журнал.

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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - запланирована на 9 декабря. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.