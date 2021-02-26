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пятница, 26 февраля 2021 10:17

Зеленский повзрослел - нардеп

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Зеленский повзрослел - нардеп
Вопрос в том, насколько Зеленский будет последовательным. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский становится прозападным и это не неизбежно. Об этом сказал народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин.

На вопрос о том, как сильно изменился Зеленский, почему способствовал закрытию пророссийских телеканалов и впервые собирается проводить военный парад, Рахманин изданию НВ ответил: "Президентский пост именно так и давит. Была эволюция Леонида Кравчука, он не был таким уж государственником в начале своего президентства, еще более очевидной была эволюция Леонида Кучмы, который первым поставил вопрос о членстве Украины в НАТО".

Даже Виктор Янукович стал "откровенно менее пророссийским уже через полгода на должности".

"Одно дело иметь пророссийские взгляды, другое - быть человеком, которого в Кремле считают вассалом", - сказал Рахманин.

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Однако трансформацию Зеленского депутат не склонен называть эволюцией. "Он просто немного повзрослел, - констатирует нардеп. - Как и его предшественники, он становится прозападнее, чем в начале своего президентства, и это неизбежно".

И даже если мотивы нынешних действий президента больше связаны с его узко политическими меркантильными интересами, "они внезапно могут послужить государству".

"Вопрос в том, насколько последовательным он будет и будет ли принимать более глубокие предметные решения, не остановится. А главное - насколько он уверен в своей правоте. Ибо самое страшное в политике - быть не политиком со знаком минус, а быть ничтожным политиком, не способным на поступок.

Огромное количество политиков прошлого - от Рузвельта до де Голля - осуществляли такие поступки, что общественные идеалисты никогда бы за них не проголосовали. И все-таки они были эффективными политиками".

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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