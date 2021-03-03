Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Руслану Рябошапке выразили недоверие и отправили в отставку. Фото: Офис президента

Год назад, 4 марта 2020-го, Верховная Рада уволила генерального прокурора Руслана Рябошапку. По официальной версии, его работа не привела к значительным результатам. Проработал на должности полгода. Инициаторами освобождения были нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.

За освобождение Рябошапки проголосовали 263 нардепа, из которых 179 голосов дали "слуги народа". Другие - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также депутатские группы "Доверие" и "За будущее". "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" не поддержали решение.

"Мы убрали из прокуратуры прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела, что раздражает "решал" разного типа не только в центре, но и в регионах. Потому что и местные князьки теряют свою неприкосновенность", - сказал в Верховной Раде перед голосованием Рябошапка. Тогда же заявил, что благодаря совместным усилиям Офиса генпрокурора и СБУ удалось задержать одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Своим достижением назвал реформу ведомства.

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"Я ухожу, но обещаю вернуться", - сказал Рябошапка и покинул сессионный зал парламента.

Генпрокуратуру возглавил в августе 2019-го. За месяц до того Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом назвал Рябошапку "на 100% своим человеком". Однако соратники президента обвиняют его в подыгрывании бывшему главе государства Петру Порошенко. ГБР подготовило ему подозрение, которое генпрокурор отказался подписать. Объяснял, что по его мнению, такие уголовные производства являются бесперспективными. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что, возможно, этот эпизод и стал "последней каплей" перед отставкой.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе тоже самое. Если ты не имеешь результата - до свидания", - заявил Владимир Зеленський на брифинге 5 марта 2020 года.

23 февраля 2021-го Руслан Рябошапка стал лауреатом премии Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией.



С 6 до 17 марта 2020-го исполнителем обязанностей генпрокурора был Виктор Чумак. 17 марта он уволился. В тот же день Верховная Рада одобрила представление Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой генпрокурором.