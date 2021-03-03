Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 72
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 2079
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 405
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1243
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1485
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1557
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5823
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
4
3
4
13
14
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Видео
Все видео
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 225
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 864
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 594
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1854
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 945
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 08:12

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Зеленский потерял &quot;своего человека&quot;: генпрокурора отправили в отставку
Руслану Рябошапке выразили недоверие и отправили в отставку. Фото: Офис президента

Год назад, 4 марта 2020-го, Верховная Рада уволила генерального прокурора Руслана Рябошапку. По официальной версии, его работа не привела к значительным результатам. Проработал на должности полгода. Инициаторами освобождения были нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.

За освобождение Рябошапки проголосовали 263 нардепа, из которых 179 голосов дали "слуги народа". Другие - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также депутатские группы "Доверие" и "За будущее". "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" не поддержали решение.

"Мы убрали из прокуратуры прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела, что раздражает "решал" разного типа не только в центре, но и в регионах. Потому что и местные князьки теряют свою неприкосновенность", - сказал в Верховной Раде перед голосованием Рябошапка. Тогда же заявил, что благодаря совместным усилиям Офиса генпрокурора и СБУ удалось задержать одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Своим достижением назвал реформу ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Иметь хорошие отношения и с олигархами, и с прокуратурой невозможно. Зеленский сделал выбор"

"Я ухожу, но обещаю вернуться", - сказал Рябошапка и покинул сессионный зал парламента.

Генпрокуратуру возглавил в августе 2019-го. За месяц до того Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом назвал Рябошапку "на 100% своим человеком". Однако соратники президента обвиняют его в подыгрывании бывшему главе государства Петру Порошенко. ГБР подготовило ему подозрение, которое генпрокурор отказался подписать. Объяснял, что по его мнению, такие уголовные производства являются бесперспективными. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что, возможно, этот эпизод и стал "последней каплей" перед отставкой.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе тоже самое. Если ты не имеешь результата - до свидания", - заявил Владимир Зеленський на брифинге 5 марта 2020 года.

23 февраля 2021-го Руслан Рябошапка стал лауреатом премии Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией.

С 6 до 17 марта 2020-го исполнителем обязанностей генпрокурора был Виктор Чумак. 17 марта он уволился. В тот же день Верховная Рада одобрила представление Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой генпрокурором.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua
Дата
04
марта

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 17073
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 10449
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 9387
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 9009
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 8208
Политика
МИД Словакии отреагировал на шутку своего премьера о Закарпатье
МИД Словакии отреагировал на шутку своего премьера о Закарпатье
Зеленскому для оваций надо политически ударить по Медведчуку и Порошенко
Зеленскому для оваций надо политически ударить по Медведчуку и Порошенко
 Просмотров: 306
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов 1 Просмотров: 405
Экс-министр Рудьковский вернулся в Украину и получил подозрение прямо в аэропорту
Экс-министр Рудьковский вернулся в Украину и получил подозрение прямо в аэропорту Просмотров: 396
До выборов мэра Харькова все готово - Рада получила документы
До выборов мэра Харькова все готово - Рада получила документы Просмотров: 72
Больше всего комментируют
3
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Зеленский может создать новую партию
2
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 5976
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть