Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок

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Президент Владимир Зеленский заявляет, что в стране наводят порядок. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Первое. Принято Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Второе. Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

Третье. Продлено санкции против ряда лиц, которые были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введено в действие указом президента Украины № 176.

Четвертое. Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Пятое. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.

Шестое. Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству.

Наводим порядок! Хороших выходных!", - написал Зеленский в Facebook.

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18 июня на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против Дмитрия Фирташа введены из-за поставок сырья в РФ, на российские военные предприятия. В феврале президент Зеленский заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв Данилов. Также в феврале СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.