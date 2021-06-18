Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 9
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 45
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 126
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 603
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 774
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1188
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 585
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 675
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
8
3
7
5
3
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
&quot;Слуга&quot;, которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
&quot;Клумбы тянут на годовую зарплату учителя&quot; - &quot;слугу народа&quot; засыпали в Раде цветами
"Клумбы тянут на годовую зарплату учителя" - "слугу народа" засыпали в Раде цветами
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Видео
Все видео
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 531
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 513
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1188
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 675
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3438
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 45
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
пятница, 18 июня 2021 19:32

Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок

1 Комментировать
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в стране наводят порядок. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Первое. Принято Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Второе. Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

Третье. Продлено санкции против ряда лиц, которые были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введено в действие указом президента Украины № 176.

Четвертое. Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Пятое. По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.

Шестое. Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству.

Наводим порядок! Хороших выходных!", - написал Зеленский в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента

18 июня на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против Дмитрия Фирташа введены из-за поставок сырья в РФ, на российские военные предприятия.

В феврале президент Зеленский заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв Данилов.

Также в феврале СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 18963
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6309
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 4248
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 3069
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 10 Просмотров: 2970
Политика
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
8
Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и уговорил поехать на Донбасс
Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и уговорил поехать на Донбасс Просмотров: 9
СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса
СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса Просмотров: 252
Моргенштерна защищает сын члена Высшего совета правосудия
Моргенштерна защищает сын члена Высшего совета правосудия Просмотров: 324
Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд
Суд, который хочет распустить Зеленский, поставил рекорд Просмотров: 486
Больше всего комментируют
10
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
Голосов: 7380
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть