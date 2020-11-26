Президент Владимир Зеленский посетил раненых украинских воинов, которые лечатся в Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона, расположенном в Днепре.

"Мы благодарны вам за вашу службу от всех украинцев", - сказал глава государства.

Президент вручил медаль "За воинскую службу Украине" солдату Никите Петренко, которого ранили в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Никита Петренко планирует вернуться на фронт после завершения лечения.

Также Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генштабе сказали, сколько российских военных топчутся по оккупированному Донбассу

"Благодарю вас за то, что вы бережете наших военных, которые защищают наши границы, нашу территорию, наши жизни и наш суверенитет", - сказал Зеленский врачам.

Президент наградил орденом Даниила Галицкого подполковника медицинской службы Андрея Байцуренка, медалью "За воинскую службу Украине" старшего сержанта Наталью Плитусяк.

Зеленский заявил о ремонте медицинского учреждения со следующего года. Также президент почтил память погибших героев Революции достоинства и украинских бойцов. Возложил цветы к стеле с фотографиями погибших героев и мемориалу Героев Небесной сотни на Аллее памяти в Днепре.

В медицинском центре в Днепре работают около 300 военнослужащих и гражданских лиц. С 2014 года учреждение активно участвует в медобеспечении проведения АТО/ООС, принимая раненых. Провели лечение более 24 тыс. раненых и больных. Анестезиологической бригадой за 6 лет из зоны проведения АТО/ООС эвакуированы 3062 раненых, 3722 травмированных, 6784 больных. Из них вертолетом - 5364, реанимобилем - 897.