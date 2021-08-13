Зеленский поручил подготовить заседание СНБО - о лесах

Президент Владимир Зеленский распорядился подготовить очередное заседание СНБО. Его темой станет реформирование лесного хозяйства и реализация экологической инициативы "Масштабное облесение Украины". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Слово и дело".

Дата проведения заседания пока не уточняют.

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - сказал Данилов.

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Госагентство лесных ресурсов не сможет высадить миллиард деревьев за три года, как предусматривает план президента Владимира Зеленского. В ближайшие три года агентство планирует высадить более 729 млн саженцев.

Зеленский озвучил цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. "Для этого в ближайшие три года взорвем 1 миллиард деревьев", - сказал президент. Как подсчитали журналисты, миллиард за три года это более 10 деревьев в секунду.