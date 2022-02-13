Зеленский поросил Байдена как можно скорее посетить Украину

Президент Украины попросил в США дополнительных военной и экономической поддержки. Фото: Reuters

В ходе разговора сегодня, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена усилить военную и финансовую поддержку и посетить Украину.

Об этом сообщает CNN.

По информации источника издания, информированного о разговоре президентов, Зеленский предложить "конкретные идеи для уменьшения российской угрозы Украине". А также призвал Вашингтон оказать большую военную поддержку Украине, включая предоставление более современного вооружения.

Президент также отметил необходимость значительного финансового пакета для Украины.

"Чиновник сказал, что украинский лидер подчеркнул своему американскому коллеге, что сильная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину и что влияние эскалации Путина не принесет никаких результатов", - говорится в сообщении.

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По словам источника, Зеленский просил Байдена как можно скорее посетить Украину. Но положительного ответа от Байдена не последовало.

"Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", – отмечается в заявлении.

По информации сайта президента Украины, лидеры обменялись информацией о ситуации с безопасностью вокруг страны, ее оценками и обсудили пути деэскалации. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта и обсудил с президентом США санкции в случае эскалации агрессии Россией".

Разговор Байдена с Зеленским длился час. Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на военное наращивание России на границах Украины.