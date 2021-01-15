Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Фото: pexels.com

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель попросил помочь с получением вакцины.

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - сообщил Офис президента

Зеленский также сообщил Меркель о ситуации в Донбассе. Сказал, что режим прекращения огня в общем придерживается, но есть провокации. Он сообщил о гибели украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

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Президент заявил об отсутствии прогресса по другим аспектам мирного урегулирования.

Украина подписала контракты, по которым получит миллионы доз вакцины от коронавируса. Первоначально препараты поступят в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.