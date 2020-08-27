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четверг, 27 августа 2020 03:22

Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе

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Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
Зеленский рассказал о даче в Конча-Заспе. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил что планирует съехать с государственной дачи в Конча-Заспе, когда купит или арендует новый дом

Об этом он сказал у подъезда дома его родителей в Кривом Роге корреспонденту телеграм-канала PavlovskyNEWS.

Глава государства со всеми поздоровался и упрекнул журналиста, что он задает такие вопросы именно под домом его родителей.

В Офисе президента заявиляли, что на функционирование государственной дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский, в 2020 году потратят 3,4 млн грн.

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Ремонт в резиденции, также известной как "Дача Ющенко", началася еще в конце 2019 года. Таким образом, дом №29 на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, где сейчас живет президент, начали готовить под переезд задолго до продажи Зеленским своего дома в Иванковичах.

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