Зеленский помиловал государственного изменника

Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого.
Он был в так называемом "списке на обмен", передает Минюст.
Высоцкий был в списке тех, кого Украина планировала обменять на украинском, находящихся в тюрьмах России и аннексированного Крыму.
Как известно, уроженец Октябрьского района Курской области Вячеслав Высоцкий имеет украинское гражданство. Он осужден Деснянским судом Киева на 12 лет лишения свободы за государственную измену.
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Госизмена Высоцкого заключалась в шпионаже. Он собирал ведомости, составляющие государственную тайну, "с целью передачи представителям иностранной организации". О какой именно информации идет речь, неизвестно. Доступ к приговору закрыт в Едином реестре судебных решений в связи с той же государственной тайной.
Президент Зеленский заявил, что нардепы своим бездействием подтверждают правильность решения о роспуске Верховной Рады.
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