Зеленский помиловал государственного изменника, который занимался шпионажем. Фото с открытых источников.

Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого.

Он был в так называемом "списке на обмен", передает Минюст.

Высоцкий был в списке тех, кого Украина планировала обменять на украинском, находящихся в тюрьмах России и аннексированного Крыму.

Как известно, уроженец Октябрьского района Курской области Вячеслав Высоцкий имеет украинское гражданство. Он осужден Деснянским судом Киева на 12 лет лишения свободы за государственную измену.

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Госизмена Высоцкого заключалась в шпионаже. Он собирал ведомости, составляющие государственную тайну, "с целью передачи представителям иностранной организации". О какой именно информации идет речь, неизвестно. Доступ к приговору закрыт в Едином реестре судебных решений в связи с той же государственной тайной.

Президент Зеленский заявил, что нардепы своим бездействием подтверждают правильность решения о роспуске Верховной Рады.