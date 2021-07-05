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понедельник, 05 июля 2021 13:19

Зеленский получил неутешительную социологию

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Зеленский получил неутешительную социологию
Если верить социологам, каждый второй украинец не одобряет деятельности Зеленского. Фото: president.gov.ua

52,7% украинцев не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 29 июня.

Одобряют деятельность Зеленского 34,1%, затруднились сказать - 13,2%.

Также большинство опрошенных - 56,4% - считают, что законопроект президента о деолигархизации не является угрозой для олигархов. Считают, что представляет угрозу только 20,4% респондентов. Еще 23,2% не определились или отказались отвечать на вопросы.

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Социологи опросили 2031 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - до 25%, 2,2% - до 12%.

1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Во время пресс-конференции в мае Зеленский нахамил журналисту после упоминания о поездках его подчиненных к олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

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