Зеленский нахамил журналисту после упоминания о поездках его подчиненных к Ахметову и Коломойскому

Зеленского спросили, не стал ли он частью олигархической системы.

Президент Владимир Зеленский сказал журналисту Михаилу Ткачу "не следить за машинами".

Перед этим журналист сказал Зеленскому на пресс-конференции: "Господин президент, в начале каденции вы говорили, что отношения между властью и представителями крупного бизнеса должны быть прозрачными и публичными. Однако за два года вашего президентства удалось зафиксировать, как ваш первый помощник Шефир на заправке пересаживается в Maybach Ахметова и направляется к нему домой ночью.

Как руководитель СБУ господин Баканов идет приветствовать, праздновать юбилей Григория Суркиса, соратника Медведчука. Как олигарх Пинчук не публично посещает вас и ваш Офис. Как Шефир на служебном авто в нерабочее время посещает офис Игоря Коломойского. И как вы лично несколько месяцев назад праздновали свой день рождения в квартире одного из ближайших соратников Коломойского Тимура Миндича.

И вот сейчас вы предлагаете отдельный законопроект о деолигархизации. За два последних года вы, ваша генпрокурор, ваш руководитель СБУ не смогли заставить олигархов жить по закону. И вы считаете, что просто нужен еще один закон. Президент Зеленский за эти два года стал врагом олигархической системы или частью?"

На что Зеленский ответил, что у Медведчука и Коломойского "больше нет того влияния, которое было".

"Есть результат. Я считаю, что он есть. Если вы его не видите, то вам надо следить за ним, а не за машинами, когда они выезжают из дома президента и когда приезжают на работу", - сказал президент.

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Также Зеленский заявил, что в законопроекте о деолигархизации "нельзя чиновникам, включая президента, Офис, нельзя встречаться с теми или иными крупными бизнесменами".

"А если они встречаются, потому что иногда это важно, то эта встреча должна быть публичной", - заявил президент.

"Я праздновал день рождения в своей квартире, которая находится по адресу Грушевского, 9а. Квартира господина Миндича в этом же доме. Он является коммерческим директором "Студии"Квартал 95". Он имеет прекрасные рабочие отношения с актерами и авторами. Студия вместе с господином Миндичем, зная, что я буду дома, в своей квартире, сделали мне сюрприз. И позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх. Да, был крутой сюрприз. Был такой прикол. Они принесли музыкальные инструменты. Мы вместе пели", - рассказал Зеленский.

Состояние Рината Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.