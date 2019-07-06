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суббота, 06 июля 2019 16:16

Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
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Владимир Зеленский прогулялся по Львову
Фото: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский прогулялся по Львову
Владимир Зеленский прогулялся по Львову
Владимир Зеленский прогулялся по Львову
Владимир Зеленский прогулялся по Львову

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город.

Фотографии президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городу Льва. Спасибо, львовяне!" - подписал фотографии президент.

Судя по фотографиям, Владимир Зеленский делал снимки с местным "Дартом Вейдером" и посетил церковь святых апостолов Петра и Павла. Также Глава государства выпил с Виктором Садовым кофе в местном кафе.

6 июля Владимир Зеленский представил во Львове новый председатель местной ОГА.

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Дата
06
июля

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