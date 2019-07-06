Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову

Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город.

Фотографии президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городу Льва. Спасибо, львовяне!" - подписал фотографии президент.

Судя по фотографиям, Владимир Зеленский делал снимки с местным "Дартом Вейдером" и посетил церковь святых апостолов Петра и Павла. Также Глава государства выпил с Виктором Садовым кофе в местном кафе.

6 июля Владимир Зеленский представил во Львове новый председатель местной ОГА.