Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"

За бюджет проголосовали почти все "слуги", говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сохраняет контроль над фракцией "Слуги народа".

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Никогда бюджет так быстро не принимали - в середине ноября. Бюджет должен голосоваться до 1 декабря. Правительство Гройсмана в прошлом году только вышло на эти сроки. А так принимали под елку.

На этот раз не было марафона многочисленных согласований, поправок. Для украинской политики это необычно. Главное объяснение - монобольшинство. Нет коалиции и не надо искать дополнительных голосов. Определенные проблемы внутри фракции есть, но Зеленскому удалось ее объединить. Проголосовали 240 - почти все. Значит президент и его Офис поработали.

Наверное какие-то договоренности "Слуги народа" с крупным бизнесом были - голосовала группа мажоритарщиков "За будущее". Но не так, как раньше, без очень циничных уступок.

Бюджет и земельную реформу проголосовали именно сейчас, потому что в Украину приезжает миссия МВФ. А бюджет это одна из ключевых тем переговоров. Таким образом президентская команда и правительство хотели показать - видите, все под контролем", - говорит Владимир Фесенко.

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14 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 нардепов.