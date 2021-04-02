Зеленский поговорил с Байденом - обновлено

Разговор состоялся в пятницу. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Володимир Зеленский поговорил с президентом США Джозефом Байденом. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в Офисе президента.

Это первый разговор президентов.

Причина общения - сообщения о накоплении российской армии на востоке Украины, что встревожило американских и украинских официальных лиц, сообщало американское издание Politico

Украинские должностные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем звонке между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих. В течение прошлого месяца погибли 10 украинских военных. В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.