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вторник, 13 июля 2021 03:21

Зеленский подробно расскажет о встрече с Меркель

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Зеленский подробно расскажет о встрече с Меркель
Зеленский слетал в Германию. Фото: Сегодня

В Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Встреча длилась более 4 часов, сообщает Офис президента в Telegram.

Подробности разговора Зеленский расскажет 13 июля, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30".

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12 июля Зеленский улетел в Германию, где встретился с руководством страны.

Стороны обсудили строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымской платформы", торгово-экономическое сотрудничество. Говорили о привлечении России к "нормандскому формату".

Зеленский заявил, что все страны должны давить на Россию с проведением встречи в "нормандском формате".

"Мне кажется, что все страны должны обращаться к российской стороне, давить с тем, чтобы была встреча в нормандской формате, и все же мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно оккупированные территории", сказал он.

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