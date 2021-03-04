Президент подписал закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках.

Согласно документу, в течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника, сообщает ОП.

В это время можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада провалила легализацию оружия. Почти все фракции дали ноль голосов

Сведения о трудовой деятельности отныне вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированного электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок.

После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Законопроект также вводит возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве в украинском. Кабмин должен разработать ряд документов, сообщает Офис президента Украины.