Президент Владимир Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках.
Согласно документу, в течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника, сообщает ОП.
В это время можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.
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Сведения о трудовой деятельности отныне вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированного электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок.
После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.
Законопроект также вводит возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.
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