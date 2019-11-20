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среда, 20 ноября 2019 00:46

Зеленский подписал закон о запрете вырубки лесов

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Зеленский подписал закон о запрете вырубки лесов
Зеленский запретил вырубку лесов. Фото: ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Законом восстанавливается мораторий на сплошную вырубку леса в Карпатах, который действовал до 2011 года. После прекращения этого моратория экологическая ситуация в Карпатах ухудшилась. Соответствующие сведения содержатся на сайте Верховной Рады.

"Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями", - говорится в пояснительной записке к закону.

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"Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, сплошным методом вырубается значительная часть пихты-буковых древостоев", - объясняют авторы закона.

Напомним, что соответствующий закон Рада приняла 30 октября 2019. Тогда за него проголосовал 301 депутат.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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