Зеленский подписал закон о запрете вырубки лесов

Зеленский запретил вырубку лесов. Фото: ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Законом восстанавливается мораторий на сплошную вырубку леса в Карпатах, который действовал до 2011 года. После прекращения этого моратория экологическая ситуация в Карпатах ухудшилась. Соответствующие сведения содержатся на сайте Верховной Рады.

"Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями", - говорится в пояснительной записке к закону.

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"Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, сплошным методом вырубается значительная часть пихты-буковых древостоев", - объясняют авторы закона.

Напомним, что соответствующий закон Рада приняла 30 октября 2019. Тогда за него проголосовал 301 депутат.