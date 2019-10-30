Рубить леса в Карпатах запретили

В 2011-м закончилось действие 10-летнего моратория на вырубку лесов Карпатского региона. Фото: prm.ua

Верховная Рада во втором чтении приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)". "За" проголосовал 301 депутат.

За основу законопроект приняли в апреле 2018-го депутаты предыдущего созыва. Тогда никто не голосовал против, пишет "РБК-Україна".

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В 2011-м закончилось действие 10-летнего моратория на вырубку лесов Карпатского региона, говорилось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

"Закон устанавливает запрет на проведение сплошных рубок на горных елово-буковых древостоев, сплошных рубок главного пользования и любых других сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и на берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины, кроме разработки сплошных буреломов и ветровалов, а также поврежденных болезнями и вредителями зеленых насаждений", - говорится в законе.

Из Украины в страны ЕС импортируется больше всего незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.